Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:33 WIB
BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan di 5,75%
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada tanggal 24 dan 25 Juli 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.

Kemudian suku bunga Deposit Facility tetap sebesar level 5%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 5,75% ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptive dan forward looking.

Keputusan ini diambil dalam rangka memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan.

"Suku bunga 5,75% ini untuk memastikan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3±1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1% pada tahun 2024," ujar Perry dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181138/gubernur_bank_indonesia-IKYl_large.jpeg
BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180718/gubernur_bank_indoensia-63RG_large.png
Bos BI Ungkap Alasan Transaksi Digital Semakin Dinikmati Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180449/gubernur_bank_indonesia-YocE_large.jpg
Ada Stablecoin Resmi Nasional Indonesia, BI Siapkan Sekuritas Digital Berbasis SBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/622/3180266/perry-LfIo_large.jpeg
Gubernur BI Klaim BI Fast Jadi Sistem Pembayaran Termurah dan Tercepat di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179876/bank_indonesia-cp26_large.jpg
BI: R&I Pertahankan Peringkat Indonesia di BBB+ dengan Outlook Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179066/bank_indonesia-f8oY_large.jpg
Bank Indonesia Akan Luncurkan Surat Berharga Baru BI-FRN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement