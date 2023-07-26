Hujan Salju di Tambang Freeport, Netizen: Papua Daerah Kaya yang Ajaib

Pekerja Freeport pamer salju turun di Papua. (Foto: Twitter)

JAKARTA – Pekerja PT Freeport Indonesia membagikan momen turunnya salju di Papua.

Terlihat dari video yang dibagikan di akun Twitter @kegblgnunfaedh dikutip Rabu (26/7/2023), para karyawan ini memakai baju berlapis untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat.

Apalagi salju yang turun di sana nampak begitu banyak. Beberapa bangunan juga sudah tertumpuk salju di bagian atapnya.

Bahkan di jalanan daerah sana juga sudah tertutup salju. Di mana aspalnya berubah menjadi putih semua.

Lantas sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia ini membagikan momen hujan salju yang turun di tambang Grasberg Papua.

"Ges salju ges," kata karyawan pria yang memperlihat kondisi di sekelilingnya.