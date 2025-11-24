Tambang Emas Grasberg Freeport Baru Beroperasi Penuh di 2026 Pasca Longsor

JAKARTA - Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan, tambang emas Grasberg Cave (GBC) baru beroperasi 100 persen pada triwulan II 2026, setelah insiden longsor yang terjadi pada 8 September 2025.

Dia mengatakan, insiden longsoran tersebut berdampak pada penurunan produksi emas secara signifikan. Bahkan pada RKAB tahun 2025, target penjualan emas sudah dipastikan tidak tercapai, atau hanya 33 ribu ton alias 50 persen dari target 67 ribu ton.

"Longsor ini menyebabkan kami berhenti produksi di tambang bawah tanah, kami fokus pada pencarian 7 orang karyawan kami yang terperangkap, yang menyebabkan kami berhenti produksi itu hampir 50 hari. Pada 28 Oktober, baru kemudian atas diskusi dengan Kementerian ESDM, untuk mengoperasikan kembali tambang bawah tanah," kata Tony dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Tony menjelaskan, hingga akhir tahun 2025 ini diproyeksikan produksi emas dari tambang Grasberg masih berada di angka 80 persen dari kapasitas produksi. Masih diperlukan upaya pembersihan dan pemulihan infrastruktur terdampak longsoran.