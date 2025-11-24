Freeport Indonesia Gagal Capai Target 2025 Imbas Tragedi Kebakaran Smelter dan Longsor

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) menyampaikan bahwa kinerja produksi dan penjualan tahun 2025 dipastikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Produksi tembaga diperkirakan hanya 70 persen, sedangkan emas 50 persen dari target.

Direktur Utama PTFI Tony Wenas menjelaskan bahwa dua insiden besar yang terjadi sepanjang 2025 menyebabkan turunnya kapasitas produksi, baik untuk tembaga maupun emas. Kedua insiden tersebut adalah kebakaran yang terjadi di smelter PTFI pad semester I 2025, dan longsornya tambang Grasberg Cave (GBC) pada 8 September.

Berdasarkan pemaparannya dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI, volume penjualan tembaga tahun 2025 diproyeksikan hanya mencapai 537 ribu ton, atau 70 persen dari target RKAB sebesar 770 ribu ton. Sementara penjualan emas diperkirakan berada pada angka 33 ton, hanya 50 persen dari target 67 ton.

"Kebakaran yang terjadi di smelter PTFI pada awal tahun berdampak langsung pada inventori konsentrat di Timika. Akibatnya, operasi penambangan harus dikurangi hingga sekitar 40 persen dari kapasitas normal pada triwulan pertama," kata Tony dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, Senin (24/11/2025).

Tony menambahkan, kinerja pada semester II juga kembali terganggu oleh kejadian luncuran material basah di area tambang Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025. Insiden tersebut membuat perusahaan tidak mampu mengejar ketertinggalan produksi.

"Ini menyebabkan kami berhenti produksi di tambang bawah tanah, kami fokus pada pencarian ke 7 orang karyawan kami yang terperangkap, yang menyebabkan kami berhenti produksi itu hampir 50 hari. Pada 28 Oktober, baru kemudian atas diskusi dengan Kementerian ESDM, untuk mengoperasikan kembali tambang bawah tanah," sambungnya.