Pengemudi Ojol Ngeluh Sehari Cuma Dapat Rp10.000, Ini Jawaban Gojek dan Grab

JAKARTA - Senior Vice President (SVP) Corporate Affairs Gojek, Rubi W Purnomo, mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap aspirasi mitra-mitranya melalui pelbagai wadah komunikasi formal yang disediakan.

Salah satu wadah komunikasi itu dilaksanakan secara rutin di seluruh area operasional Gojek yakni Kopdar Mitra Gojek.

"Melalui kopdar, mitra driver aktif Gojek dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan memberi masukan sekaligus berinteraksi dengan sesama mitra juga manajemen," sebut Rubi W Purnomo dalam jawaban tertulisnya dikutip BBC News Indonesia, Kamis (27/7/2023).

Adapun soal potongan untuk aplikasi yang disebut para pengemudi ojol melanggar aturan Kemenhub, Rubi menampiknya.

Dia berkata Gojek mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah pada November 2022 lalu, yakni memberlakukan biaya sewa aplikasi paling tinggi 15% dan biaya penunjang sebesar 5%.