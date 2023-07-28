Menko Airlangga: DHE SDA Memperkuat Cadangan Devisa dan Ekonomi Nasional

Menko Airlangga mengatakan, DHE SDA akan memperkuat cadangan devisa dan fundamental ekonomi Indonesia. Foto: Dok Kemeko Perekonomian

Jakarta - Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan berbagai terobosan dalam upaya mendorong dan memperkuat pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satunya, dengan menerapkan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam. (SDA).

Menko Airlangga mengungkapkan, kebijakan untuk menaruh DHE hasil sumber daya alam (SDA) pada sistem keuangan dalam negeri selama minimal tiga bulan sangatlah penting. Terutama untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Upaya yang dilakukan tersebut dikemukakan Menteri Airlangga sebagai realisasi dari amanat konstitusi.

"PP Nomor 36 Tahun 2023 merupakan amanat dari Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional," kata Menko Airlangga.

Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Devisa Hasil Ekspor (DHE), Jumat 28 Juli 2023 di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat. Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Menko Airlangga menjelaskan, dalam PP Nomor 36 Tahun 2023, Pemerintah tidak hanya menjaga bumi, air, serta, tanah, tapi juga hasilnya juga harus untuk kepentingan nasional. Hasil dari kekayaan alam tersebut dalam bentuk value dan monetisasi dari sumber daya alam.