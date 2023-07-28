Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Konglomerat yang Punya Bisnis Air Minum Kemasan

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |04:02 WIB
Daftar Konglomerat yang Punya Bisnis Air Minum Kemasan
Konglomerat yang punya bisnis air minum (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Daftar konglomerat yang punya bisnis air minum kemasan. Pemilik air minum kemasan menjadi orang terkaya di Indonesia lantaran bisnisnya yang membuat terlihat menjanjikan.

Siapa sangka, banyak konglomerat yang ikut terjun ke dunia bisnis air minum kemasan ternama di Indonesia.

Di Indonesia banyak sekali sumber daya air yang melimpah cukup tinggi sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal itu mencerminkan bahwa memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh merupakan hal yang mudah.

Bahkan Cuma berjualan air minum kemasan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ini deretan merek air minum kemasan yang dimiliki konglomerat Indonesia.

1. Aqua

Siapa yang tidak kenal Tirto Utomo? Namanya sudah tidak asing lagi di dunia entrepreneur. Dia merupakan pendiri Aqua melalui PT Golden Mississippi pada 1973.

Dengan modal Rp150 juta, Tirto Utomo mendirikan pabrik PT Golden Mississippi bersama adiknya. Merek produk awal mereka adalah Puritas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement