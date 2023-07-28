Daftar Konglomerat yang Punya Bisnis Air Minum Kemasan

JAKARTA - Daftar konglomerat yang punya bisnis air minum kemasan. Pemilik air minum kemasan menjadi orang terkaya di Indonesia lantaran bisnisnya yang membuat terlihat menjanjikan.

Siapa sangka, banyak konglomerat yang ikut terjun ke dunia bisnis air minum kemasan ternama di Indonesia.

Di Indonesia banyak sekali sumber daya air yang melimpah cukup tinggi sayang sekali jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal itu mencerminkan bahwa memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh merupakan hal yang mudah.

Bahkan Cuma berjualan air minum kemasan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ini deretan merek air minum kemasan yang dimiliki konglomerat Indonesia.

1. Aqua

Siapa yang tidak kenal Tirto Utomo? Namanya sudah tidak asing lagi di dunia entrepreneur. Dia merupakan pendiri Aqua melalui PT Golden Mississippi pada 1973.

Dengan modal Rp150 juta, Tirto Utomo mendirikan pabrik PT Golden Mississippi bersama adiknya. Merek produk awal mereka adalah Puritas.