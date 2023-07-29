Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Gas Elpiji 3 Kg Langka, Antrean Panjang di Mana-Mana

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |07:30 WIB
6 Fakta Gas Elpiji 3 Kg Langka, Antrean Panjang di Mana-Mana
Gas LPG 3 kg. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Terdapat antrean panjang dimana-mana akibat langkanya gas elpiji 3 kg bersubsidi tidak hanya terjadi satu dua kali. Kelangkaan ini pun sudah sampai di telinga Presiden Jokowi hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Dirangkum Okezone, Sabtu (29/7/2023), berikut fakta tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg.

1. Kuota Gas Elpiji 3 Kg yang Terbatas

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan penyebab kelangkaan LPG 3 kg. Menurutnya ada 2 hal LPG 3 kg langka, bahkan kejadian ini terus berulang.

Penyebab pertama karena kuota LPG 3 kg yang terbatas. Selanjutnya, yang kedua karena adanya migrasi konsumen dari awalnya merupakan pengguna LPG 5 kg dan LPG 12 kg non subsidi pindah ke LPG 3 kg subsidi.

"Perpindahan ini akan meningkatkan permintaan dari gas LPG 3 kg yang disubsidi," kata Fahmy.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
