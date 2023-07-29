Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bawa Oleh-Oleh dari China Usai Bertemu Xi Jinping

Himayatul Azizah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |04:18 WIB
Jokowi Bawa Oleh-Oleh dari China Usai Bertemu Xi Jinping
Presiden Jokowi dan Presiden China XI Jinping (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyampaikan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping membahas terkait peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi.

"Pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal dan friendly terhadap lingkungan," ujar Retno dalam keterangannya.

Retno memaparkan pada sektor perdagangan pemerintah sedang berupaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke China. Termasuk meningkatkan jumlah nilai dagang yang sebelumnya mencapai USD133 miliar.

"RRT (China) adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari USD133 miliar. Beberapa tahun terakhir neraca perdagangan Indonesia-RRT semakin seimbang bahkan tahun ini Indonesia mulai surplus," kata Retno.

"Dalam pertemuan bapak presiden meminta akses pasar yang lebih banyak di RRT bagi produk-produk Indonesia. Presiden menyambut baik penandatanganan protokol impor," sambung Retno.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182968//rampai_nusantara-fmJe_large.jpg
Roy Suryo Cs Tersangka, Rampai Nusantara: Sudah Diwanti-wanti Berhenti Malah Terjerumus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182751//viral-BQkC_large.jpg
Roy Suryo Cs Siap Diperiksa sebagai Tersangka, Sindir Silfester Matutina dan Firly Bahuri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182198//viral-wl2E_large.jpg
Ini Identitas Lengkap 8 Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182046//jokowi-h7KD_large.jpg
Jokowi Belum Berkomentar Terkait Roy Suryo Cs sebagai Tersangka Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182009//rismon-3GU7_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Rismon Sianipar Tak Terima Dituduh Edit Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182007//roy_suryo-oquJ_large.jpg
Roy Suryo Usai Jadi Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Jokowi: Senyum Saja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement