Jokowi Bawa Oleh-Oleh dari China Usai Bertemu Xi Jinping

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menyampaikan hasil pertemuan Jokowi dengan Xi Jinping membahas terkait peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi.

"Pertemuan bilateral utamanya membahas penguatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, selalu mempertimbangkan pemakaian tenaga lokal dan friendly terhadap lingkungan," ujar Retno dalam keterangannya.

Retno memaparkan pada sektor perdagangan pemerintah sedang berupaya meningkatkan akses ekspor Indonesia ke China. Termasuk meningkatkan jumlah nilai dagang yang sebelumnya mencapai USD133 miliar.

"RRT (China) adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan tahun lalu mencapai lebih dari USD133 miliar. Beberapa tahun terakhir neraca perdagangan Indonesia-RRT semakin seimbang bahkan tahun ini Indonesia mulai surplus," kata Retno.

"Dalam pertemuan bapak presiden meminta akses pasar yang lebih banyak di RRT bagi produk-produk Indonesia. Presiden menyambut baik penandatanganan protokol impor," sambung Retno.