Tol Bogor-Cibadak Segera Beroperasi, Jakarta-Sukabumi Cuma 2,5 Jam

JAKARTA - Ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II Cigombong-Cibadak akan beroperasi pada kuartal III-2023. Dengan panjang tol 11,90 kilometer, tol Bocimi hanya memakan waktu 2,5 jam saja untuk perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi.

Dahulu masyarakat memerlukan kurun waktu 5 jam perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi. Ditambah harus melewaiti jalur kemacetan seperti Cicurug, Parungkuda dan Cibadak.

BACA JUGA: 5 Proyek Jalan Tol yang Diprioritaskan Selesai Dibangun Tahun Ini

“Semoga waktu tempuh yang singkat ini dapat membuat mobilisasi masyarakat sekitar menjadi lebih mudah dan cepat," ujar SVP Corporate Secretary, Ermy Puspa Yunita, melalui keterangan pers.

Selain itu terdapat ruas Tol Bocimi Seksi I Ciawi-Cigombong dengan panjang 15,35 kilometer yang telah beroperasi sejak Desember 2018. Seksi 2 Cigombong-Cibadak sudah berfungsi sejak arus mudik lebaran 15 April 2023 hingga 1 Mei 2023.

Ketika digunakan Seksi 2 Cigombong-Cibadak mampu meningkatkan Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) sebesar 66,20%. Dibandingkan dengan periode mudik 2022 sekitar 38.716 kendaraan melintas.