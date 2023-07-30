Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Direksi-Komisaris Terbaru Pertamina, Posisi Ahok Tak Tergantikan Jadi Komut

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:31 WIB
4 Fakta Direksi-Komisaris Terbaru Pertamina, Posisi Ahok Tak Tergantikan Jadi Komut
Ahok tetap jadi Komisaris Utama Pertamina (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir telah mengeubah susunan Dewan Komisaris pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT Pertamina (persero).

Dalam perombakan tersebut, Erick menunjuk Rosan Roeslani sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Sedangkan posisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tetap menjadi Komisaris Utama.

Berikut Okezone merangkum fakta direksi-komisaris terbaru pertamina, posisi Ahok tak tergantikan sebagai Komut.

1. Posisi Ahok Tak Tergantikan Jadi Komut

Dalam surat keputusan Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina. Sikap Erick sekaligus menjawab kabar bahwa Ahok akan menjabat sebagai Direktur Utama BUMN minyak dan gas bumi (migas) itu.

2. Rosan Roeslani Jadi Wakomut

Rosan menggantikan posisi Pahala Mansury yang sebelumnya mengisi kursi Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) No.SK-38/MBU/02/2021 tanggal 3 Februari 2021.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183470/pertamina-LulP_large.jpg
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182780/pertamina-HNUf_large.jpg
Ini Kisah Pejuang Energi, dari Sopir Tangki BBM hingga Operator SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180593/harga_bbm-Jqmg_large.jpg
Harga BBM Pertamina Terbaru dari Pertalite hingga Dexlite Berlaku 1 November 2025, Ada yang Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180576/bbm-DWZc_large.jpg
YLKI: Positif, Upaya Pertamina Hadapi Kasus Pertalite di Jatim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180039/dirut_pertamina-VhaW_large.jpg
Purbaya Puji Bos Pertamina Serius Bangun Kilang, Jadi Modal Jaga Ketahanan Energi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement