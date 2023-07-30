Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa PO Bus Terbesar di Indonesia? Ini Jawabannya

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:00 WIB
Siapa PO Bus Terbesar di Indonesia? Ini Jawabannya
PO Bus. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan Otobus (PO) terbesar di Indonesia akan diulas dengan lengkap di artikel ini.

PO bus Sinar Jaya merupakan salah satu moda transportasi terbesar di Indonesia.

 BACA JUGA:

Berdasarkan catatan Okezone, ,Minggu (30/7/2023), PO Sinar Jaya memiliki lebih dari 1000 unit bus untuk trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Jumlah ini belum termasuk layanan armada lain yang dimiliki perseroan untuk perjalanan wisata ada Starbus, Trans Jabodetabek, JA Connection Jabodetabek Airport, dan JR Connection Jabodetabek Airport.

Perusahaan ini memiliki keunggulan bus antara lain adalah titik keberangkatan dan jangkauan destinasi yang lebih dekat, harga tiket bus relatif lebih murah dibanding transportasi lain, serta armada yang cukup banyak.

 BACA JUGA:

Selain itu, PO Sinar Jaya juga terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dari AKAP, AKDP, Bus Wisata, Bus Antar Jemput Karyawan dan Bus Kota.

Serta punya layanan seperti luxury bus, sleeper bus, captain seat, dan single seater.

