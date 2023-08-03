Ngadu ke Jokowi, Sri Mulyani Sebut Menteri-Menteri yang Rajin Minta Duit

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, hingga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin suka datang kepadanya untuk meminta uang.

Hal ini dia sampaikan pada Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta. Menurutnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah berhasil memberikan beasiswa ke lebih dari 200 ribu orang.

"Selain LPDP, Pak Nadiem dan Menteri Agama itu rajin meminta untuk dana pendidikan naik terus Bapak (Jokowi), jadi sebenarnya tidak hanya LPDP yang naik, tapi pak Nadiem dan pak Menag adalah dua orang yang mendapatkan benefit dan juga dari sisi BRIN, Pak Handoko," ujar Sri, Kamis (3/8/2023).

Sampai dengan hari ini, LPDP telah menyekolahkan dan memberikan beasiswa kepada 40.174 putra-putri terbaik. Ini angka beasiswa yang murni LPDP. Kalau dengan Kemendikbud Ristek, terdapat sebanyak 159.752 penerima.

"Untuk Kemenag, pemain baru tapi agresif bapak sekarang, 20.089 penerima. Jadi total penerima beasiswa LPDP itu 200 ribu kira-kira yang sekarang sedang menerima beasiswa," ucap Sri.