Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ngadu ke Jokowi, Sri Mulyani Sebut Menteri-Menteri yang Rajin Minta Duit

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |18:27 WIB
Ngadu ke Jokowi, Sri Mulyani Sebut Menteri-Menteri yang Rajin Minta Duit
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, hingga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin suka datang kepadanya untuk meminta uang.

Hal ini dia sampaikan pada Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta. Menurutnya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah berhasil memberikan beasiswa ke lebih dari 200 ribu orang.

"Selain LPDP, Pak Nadiem dan Menteri Agama itu rajin meminta untuk dana pendidikan naik terus Bapak (Jokowi), jadi sebenarnya tidak hanya LPDP yang naik, tapi pak Nadiem dan pak Menag adalah dua orang yang mendapatkan benefit dan juga dari sisi BRIN, Pak Handoko," ujar Sri, Kamis (3/8/2023).

Sampai dengan hari ini, LPDP telah menyekolahkan dan memberikan beasiswa kepada 40.174 putra-putri terbaik. Ini angka beasiswa yang murni LPDP. Kalau dengan Kemendikbud Ristek, terdapat sebanyak 159.752 penerima.

"Untuk Kemenag, pemain baru tapi agresif bapak sekarang, 20.089 penerima. Jadi total penerima beasiswa LPDP itu 200 ribu kira-kira yang sekarang sedang menerima beasiswa," ucap Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement