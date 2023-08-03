Grand Wisata Bekasi Hadirkan Tanamas Urban Perfect, Hunian Dua Lantai dengan Desain Minimalis Modern

Grand Wisata Bekasi hadirkan Cluster Tanamas Urban Perfect, yakni hunian dua lantai yang terlihat mewah dengan desain minimalis modern. (Foto. Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Grand Wisata Bekasi, kawasan Kota Mandiri yang dikembangkan Sinar Mas Land, kembali menghadirkan produk unggulannya, yaitu Cluster Tanamas Urban Perfect. Hunian dua lantai ini terlihat dengan desain minimalis modern.

Hunian minimalis modern yang didesain oleh Hadi Vincent, lokasinya hanya selangkah dari Mal Living World, dan hanya tiga menit dari Go! Wet Waterpark. Cluster Tanamas Urban Perfect tersedia 114 unit dan mulai pre-launching Juli 2023 ini.

Adapun tipe hunian yang ditawarkan mulai dari Rp1,3 miliaran yakni, luas tanah 60 m2, 78 m2, dan 84 m2 dengan luas bangunan 73 m2. Ketiga tipe tersebut merangkum empat kamar tidur, dua kamar mandi, dan dua carport.

Hans Lubis, Marketing Commercial & Digital Communication Section Head Grand Wisata Bekasi mengatakan, Tanamas Urban Perfect double facade ditawarkan mulai Rp2,4 miliaran dengan luas tanah 120 m2 dan luas bangunan 108 m2. Hunian double facade ini dilengkapi empat kamar tidur, empat kamar tidur, dan empat carport.

Kesemua unit di cluster Tanamas Urban Perfect juga dilengkapi dengan berbagai teknologi, dan sistem keamanan yang cukup mumpuni diantaranya, smart door lock, smart lightswitch, CCTV IP Camera, underground utility, security 24 jam, hingga gate systems.

Semua unit Tanamas Urban Perfect dilengkapi smart door lock. (Foto. Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

"Sinarmas Land menawarkan rumah yang membuat generasi milenial, zilenial, dan keluarga muda akan merasa nyaman dan bahagia. Kita banderol mulai dari harga Rp1,3 miliaran hingga Rp2,4 miliaran," kata Hans kepada Okezone, Kamis, 20 Juli 2023 di Marketing Gallery Grand Wisata Bekasi.

Selangkah dari Mal Living world