Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Grand Wisata Bekasi Hadirkan Tanamas Urban Perfect, Hunian Dua Lantai dengan Desain Minimalis Modern

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 03 Agustus 2023 |10:44 WIB
Grand Wisata Bekasi Hadirkan Tanamas Urban Perfect, Hunian Dua Lantai dengan Desain Minimalis Modern
Grand Wisata Bekasi hadirkan Cluster Tanamas Urban Perfect, yakni hunian dua lantai yang terlihat mewah dengan desain minimalis modern. (Foto. Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Grand Wisata Bekasi, kawasan Kota Mandiri yang dikembangkan Sinar Mas Land, kembali menghadirkan produk unggulannya, yaitu Cluster Tanamas Urban Perfect. Hunian dua lantai ini terlihat dengan desain minimalis modern.

Hunian minimalis modern yang didesain oleh Hadi Vincent, lokasinya hanya selangkah dari Mal Living World, dan hanya tiga menit dari Go! Wet Waterpark. Cluster Tanamas Urban Perfect tersedia 114 unit dan mulai pre-launching Juli 2023 ini.

Adapun tipe hunian yang ditawarkan mulai dari Rp1,3 miliaran yakni, luas tanah 60 m2, 78 m2, dan 84 m2 dengan luas bangunan 73 m2. Ketiga tipe tersebut merangkum empat kamar tidur, dua kamar mandi, dan dua carport.

Hans Lubis, Marketing Commercial & Digital Communication Section Head Grand Wisata Bekasi mengatakan, Tanamas Urban Perfect double facade ditawarkan mulai Rp2,4 miliaran dengan luas tanah 120 m2 dan luas bangunan 108 m2. Hunian double facade ini dilengkapi empat kamar tidur, empat kamar tidur, dan empat carport.

Kesemua unit di cluster Tanamas Urban Perfect juga dilengkapi dengan berbagai teknologi, dan sistem keamanan yang cukup mumpuni diantaranya, smart door lock, smart lightswitch, CCTV IP Camera, underground utility, security 24 jam, hingga gate systems.

Semua unit Tanamas Urban Perfect dilengkapi smart door lock. (Foto. Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

"Sinarmas Land menawarkan rumah yang membuat generasi milenial, zilenial, dan keluarga muda akan merasa nyaman dan bahagia. Kita banderol mulai dari harga Rp1,3 miliaran hingga Rp2,4 miliaran," kata Hans kepada Okezone, Kamis, 20 Juli 2023 di Marketing Gallery Grand Wisata Bekasi.

Selangkah dari Mal Living world

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184000//alat_alat_berat_salah_satu_instrumen_fiskal_vital_bagi_pemerintah_provinsi_dki_jakarta-2iut_large.jpg
Pajak Alat Berat: Pilar Penting Penguatan Layanan Publik DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/1/3183961//kemenimipas_imifest_2025-j06m_large.jpeg
Festival Imigrasi 2025 dan IMIPAS RUN Meriahkan HUT ke-1 Kemenimipas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/11/3183693//pajak_dan_retribusi_daerah_bapenda-bita_large.jpg
Kenali Beda Pajak dan Retribusi Daerah, Fondasi Bangun Jakarta Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement