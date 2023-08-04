Advertisement
MARKET UPDATE

Daftar 4 Agenda Emiten Jelang Akhir Pekan

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |06:08 WIB
Daftar 4 Agenda Emiten Jelang Akhir Pekan
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat aksi korporasi yang akan digelar beberapa emiten. Ada 4 emiten yang menggelar aksi korporasi.

Emiten hari ini akan membagikan dividen. Ada juga yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mengutip laman BEI, Jumat (4/5/2023), berikut agenda bursa hari ini.

1. AKRA

tanggal ex Dividen Tunai Interim PT AKR Corporindo Tbk.

2. AKSI

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk di Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270.

