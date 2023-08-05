Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Sanksi 3 Penerbit Obligasi, Ada BUMN

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:17 WIB
BEI Sanksi 3 Penerbit Obligasi, Ada BUMN
BEI Sanksi 3 Penerbit Obligasi. (Foto; Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada tiga penerbit obligasi karena terlambat menyampaikan laporan keuangan di tengah tahunan.

Sanksi diberikan berjenis surat peringatan pertama tanpa denda. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Medco Power Indonesia, PT Danareksa (Persero), dan PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Sesuai aturan bursa, batas akhir penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2023 yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik adalah pada Senin, 31 Juli 2023.

Sedangkan sanksi bursa berlaku mulai Jumat (4/8/2023) sesuai ketentuan C.4.a Peraturan Bursa Nomor I.A.6 bahwa Bursa mengenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama selambat-lambatnya 3 hari bursa sejak emiten tidak memenuhi kewajibannya.

Diketahui, laporan keuangan PT Danareksa (Persero) masih dalam tahap finalisasi laporan konsultan pendukung yakni KJPP dan aktuaris. Perseroan juga sedang melakukan penyelesaian pemeriksaan substantif di seluruh entitas grup.

"Kami akan menyampaikan laporan keuangan konsolidasian audited periode 30 Juni 2023 paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero), Muhammad Teguh Wirahadikusumah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/278/3020272/wahana-inti-selaras-terbitkan-obligasi-bidik-rp2-triliun-untuk-modal-kerja-aU1dOsxE3I.jpg
Wahana Inti Selaras Terbitkan Obligasi, Bidik Rp2 Triliun untuk Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/278/2931326/6-perusahaan-finansial-terbitkan-obligasi-kini-tembus-rp116-triliun-CKoBTNOVkN.jpg
6 Perusahaan Finansial Terbitkan Obligasi, Kini Tembus Rp116 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/278/2853235/pemulihan-pasar-obligasi-indonesia-berlanjut-hingga-akhir-tahun-5pOjLSoFYV.jpg
Pemulihan Pasar Obligasi Indonesia Berlanjut hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/278/2843190/bei-catat-48-obligasi-sudah-terbit-hingga-pekan-ini-AKQ0agBxQ7.jpg
BEI Catat 48 Obligasi Sudah Terbit hingga Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/278/2836306/bei-total-obligasi-dan-sukuk-di-2023-capai-rp44-8-triliun-0o5IPTcBM6.jpg
BEI: Total Obligasi dan Sukuk di 2023 Capai Rp44,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/278/2830852/mtf-terbitkan-obligasi-berkelanjutan-bidik-rp1-triliun-viBIJNNLnL.jpg
MTF Terbitkan Obligasi Berkelanjutan, Bidik Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement