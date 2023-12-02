Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

6 Perusahaan Finansial Terbitkan Obligasi, Kini Tembus Rp116 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |13:08 WIB
6 Perusahaan Finansial Terbitkan Obligasi, Kini Tembus Rp116 Triliun
Total obligasi yang tercatat di BEI (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) merinci pipeline obligasi ternyata didominasi oleh emiten dari sektor finansial. Dari total 11 perusahaan yang menerbitkan emisi obligasi, 6 di antaranya merupakan perusahaan sektor finansial.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, sampai dengan 1 Desember 2023 terdapat 18 emisi dari 12 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline.

"Sedangkan hingga saat ini, telah diterbitkan 106 emisi dari 57 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp116,3 Triliun," kata Nyoman kepada media, Sabtu (2/12/2023).

Per 1 Desember 2023, terdapat 18 emisi dari 12 penerbit Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk atau EBUS. Penerbit yang paling banyak tercatat dari sektor finansial.

Rinciannya sebanyak 3 emiten finansial atau menempati 50,0% dari 12 penerbit ebus, lalu 3 perusahaan sektor basic materials 23%.

Kemudian sebesar 8,3% dari sektor energi, infrastruktur serta properti dan real estate juga infrastruktur masing-masing satu perusahaan.

Sisanya, dari sektor consumer cyclicals, consumer non cyclicals, healthcare, industrial, teknologi dan transportasi dan logistik tercatat tidak ada yang menerbitkan emisi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
surat utang BEI saham Emiten Obligasi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/278/3020272/wahana-inti-selaras-terbitkan-obligasi-bidik-rp2-triliun-untuk-modal-kerja-aU1dOsxE3I.jpg
Wahana Inti Selaras Terbitkan Obligasi, Bidik Rp2 Triliun untuk Modal Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/278/2858450/bei-sanksi-3-penerbit-obligasi-ada-bumn-3qLRLTGK40.jpg
BEI Sanksi 3 Penerbit Obligasi, Ada BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/27/278/2853235/pemulihan-pasar-obligasi-indonesia-berlanjut-hingga-akhir-tahun-5pOjLSoFYV.jpg
Pemulihan Pasar Obligasi Indonesia Berlanjut hingga Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/278/2843190/bei-catat-48-obligasi-sudah-terbit-hingga-pekan-ini-AKQ0agBxQ7.jpg
BEI Catat 48 Obligasi Sudah Terbit hingga Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/278/2836306/bei-total-obligasi-dan-sukuk-di-2023-capai-rp44-8-triliun-0o5IPTcBM6.jpg
BEI: Total Obligasi dan Sukuk di 2023 Capai Rp44,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/278/2830852/mtf-terbitkan-obligasi-berkelanjutan-bidik-rp1-triliun-viBIJNNLnL.jpg
MTF Terbitkan Obligasi Berkelanjutan, Bidik Rp1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement