Harga Emas Dunia Turun Kena Imbal Hasil Obligasi AS

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |08:09 WIB
Harga Emas Dunia Turun Kena Imbal Hasil Obligasi AS
Harga emas dunia hari ini. (Foto: Antara)
JAKARTA - Harga emas dunia turun dipicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan, Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup turun USD10,6 atau 0,53% menjadi USD1.988,6 per ounce.

Untuk logam mulia lainnya, perak, untuk pengiriman Desember ditutup turun 5,1 sen atau 0,22% ke USD22,234 per ounce. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari ditutup naik USD26,7 atau 2,83% ke USD917,6 per ounce.

Dalam pidatonya yang dilansir Antara. Gubernur Federal Reserve Lisa Cook mengatakan bahwa meskipun sektor perbankan telah stabil sejak kegagalan bank awal tahun ini.

Di mana kerentanan pada lembaga keuangan non-bank tertentu dapat memainkan peran penting dalam memperkuat tekanan yang terkait dengan pengetatan keuangan dan melambatnya aktivitas perekonomian.

