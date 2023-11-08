Harga Emas Dunia Turun Kena Imbal Hasil Obligasi AS

Harga emas dunia hari ini. (Foto: Antara)

JAKARTA - Harga emas dunia turun dipicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan, Rabu (8/11/2023) waktu setempat.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup turun USD10,6 atau 0,53% menjadi USD1.988,6 per ounce.

BACA JUGA:

Untuk logam mulia lainnya, perak, untuk pengiriman Desember ditutup turun 5,1 sen atau 0,22% ke USD22,234 per ounce. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari ditutup naik USD26,7 atau 2,83% ke USD917,6 per ounce.

Dalam pidatonya yang dilansir Antara. Gubernur Federal Reserve Lisa Cook mengatakan bahwa meskipun sektor perbankan telah stabil sejak kegagalan bank awal tahun ini.

BACA JUGA:

Di mana kerentanan pada lembaga keuangan non-bank tertentu dapat memainkan peran penting dalam memperkuat tekanan yang terkait dengan pengetatan keuangan dan melambatnya aktivitas perekonomian.