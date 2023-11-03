Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.126.000 per Gram, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang (Antam) mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Jumat (3/11/2023). Harga emas terpantau naik Rp3.000 level Rp1.126.000 per gram setelah sebelumnya sempat stagnan.

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp3.000 ke level Rp1.018.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp613.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.405.000, dan 10 gram Rp10.755.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.445.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp533.320.000 dan Rp1.066.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.