4 Pekerjaan yang Kerap Dianggap Rendah di Indonesia tapi Digaji Fantastis di Luar Negeri

4 Pekerjaan yang Kerap Dianggap Rendah di Indonesia tapi Digaji Fantastis di Luar Negeri. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Empat pekerjaan yang kerap dianggap Rendah di Indonesia tapi digaji fantastis di luar negeri.

Dalam hal ini, memiliki gaji yang tinggi itu adalah keinginan dari semua orang bahkan menjadi salah satu tujuan seseorang untuk mencari pekerjaan. Pemberian gaji juga biasanya disesuaikan dengan pengalaman, skill, hingga pendidikan seseorang.

Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah memiliki gaji yang besar pasti juga memiliki resiko yang tinggi. Salah satunya adalah jam kerja yang mungkin tidak terkontrol, sehingga banyak yang harus dikorbankan.

Pengacara dan Dokter merupakan contoh dari profesi yang banyak diketahui memiliki gaji yang cukup tinggi. Tetapi, proses menuju kesana merupakan sebuah perjalanan yang panjang.

Dilansir dari therichest.com, Berikut ini mengenai 4 pekerjaan di Indonesia yang dianggap rendah, tetapi digaji dengan nilai yang cukup tinggi di luar negeri.

1. Pencuci Piring

Tukang cuci piring sering dianggap sederhana dan mudah, ternyata memiliki gaji atau bayaran yang fantastis di beberapa negara. Membuang sisa makanan yang tersisa, membilasnya dengan air dan sabun sering kali dianggap sebelah mata karena tidak banyak orang yang suka melakukannya.

Di singapura, seorang tukang cuci piring memiliki gaji bulanan $3.500 Singapura atau jika dikalikan, sekitar Rp 479 juta per tahun!

2. Pekerja Rig Minyak

Dalam suatu operasi pemboran minyak dan gas, membutuhkan jabatan dan tugas pekerja rig yang menguasai pekerjaan berdasarkan bidangnya masing-masing serta berpengalaman. Beberapa tugas seorang pekerja rig adalah memastikan utilitas listrik menyala dan berfungsi, atau bahkan menjadi bagian dari tim keselamatan, yang memas. ikan semuanya berjalan lancar.

Dengan periode waktu yang tergolong lama dan memiliki potensi yang berbahaya seorang pekerja rig memiliki gaji sekitar $100.000 atau Rp1,3 miliar (Rp116 juta per bulan).