5 Fakta Menarik InDrive dan Maxim, Pesaing Baru Gojek dan Grab

JAKARTA - InDrive dan Maxim menjadi pesaing baru Gojek dan Grab. InDrive layanan transportasi online internasional yang sudah digunakan lebih dari 150 juta pengguna yang sudah beroperasi di 47 negara.

Sama halnya dengan Maxim, transportasi online yang cukup banyak digunakan karena tarifnya yang tergolong murah. Kedua aplikasi diatas menjadi pembahasan yang menarik dikarenakan sering dibandingkan dengan Grab dan Gojek.

Berikut ini, rangkuman dari Okezone mengenai fakta-fakta InDrive dan Maxim. Sabtu (5/7/2023).

1. Pendanaan InDrive

Pesaing gojek dan grab yakni InDrive meraih pendanaan $150 juta setara dengan Rp2,28 triliun.

Dalam instrumen hybrid inovatif dari General Catalyst, pendanaan ini akan digunakan untuk pemasaran, termasuk akuisisi pengguna dan biaya retensi.

Sebelumnya General Catalyst pernah berpartisipasi dalam putaran investasi seri C InDrive USD150 juta pada 2021. Putaran investasi ini dipimpin oleh Insight Partners.

2. Sosok Pemilik InDrive

Arsen Tomsky, dia merupakan sosok penting yang menjadi cikal bakal perusahaan besar pada tahun 2013 ini. Arsen merupakan lulusan dari Institut Insinyur penerbangan Sipil Riga pada tahun 1992.

Lalu, dirinya melanjutkan ke Universitas Negeri Yakutsk pada 1995 dengan jurusan Matematika Terapan.

Selang beberapa tahun, Arsen Tomsky mengambil kelas program diangkat di Stanford Executive Program di Stanford Graduate School of Business dan lulus pada 2021.

Sebelumnya, pada 1994, Arsen sempat mengawali karier sebagai programmer, di mana dirinya mendirikan Sakha Internet, yang kemudian menjadi Grup Si Net, dan meluncurkan Ykt.ru.