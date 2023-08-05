Sri Mulyani Laporkan Menteri yang Rajin Minta Duit ke Presiden Jokowi

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan nama menteri yang rajin meminta uang ke Presiden Jokowi. Menteri-menteri tersebut, antara lainnya adalah Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, hingga Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Mengenai hal tersebut juga disampaikan olehnya pada Acara Puncak LPDP Festival 2023 di Jakarta. Sebagai wujud apresiasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sudah berhasil memberikan beasiswa ke lebih dari 200 ribu orang.

"Selain LPDP, Pak Nadiem dan Menteri Agama itu rajin meminta untuk dana pendidikan naik terus Bapak (Jokowi), jadi sebenarnya tidak hanya LPDP yang naik, tapi pak Nadiem dan pak Menag adalah dua orang yang mendapatkan benefit dan juga dari sisi BRIN, Pak Handoko," ujar Sri, Kamis (3/8/2023).

Sampai pada hari ini, LPDP berhasil menyekolahkan dan memberikan beasiswa kepada 40.174 putra-putri terbaik. Ini angka beasiswa yang murni LPDP. Kalau dengan Kemendikbud Ristek, terdapat sebanyak 159.752 penerima.

"Untuk Kemenag, pemain baru tapi agresif bapak sekarang, 20.089 penerima. Jadi total penerima beasiswa LPDP itu 200 ribu kira-kira yang sekarang sedang menerima beasiswa," ucap Sri.

Tidak hanya itu, LPDP juga memberikan bantuan dana penelitian serta riset. Dana tersebut juga telah dialokasikan kepada 2.426 proyek riset yang didanai oleh LPDP.