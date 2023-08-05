Sempat Dibongkar, Ternyata Ini Pemilik Senayan Park

JAKARTA – Senayan Park sebelumnya merupakan Taman Ria Senayan yang telah Dibongkar pada tahun 2010. Pembahasan ini meliputi sosok yang membangun Senayan sebagai tempat yang paling banyak dikunjungi.

Sejak berdiri, Senayan Park telah menjadi destinasi wisata yang Instagramable di Jakarta. Belum lama ini, Senayan Park viral sehingga membuat banyak orang penasaran tentang sosok pemiliknya.

PT Ariobimo Laguna Perkasa merupakan pemilik serta pengembang Senayan Park. Tempat ini juga dikelola oleh Lippo Group.

Berlokasi di Jalan Gerbang Pemuda atau seberang kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Senayan Park awalnya merupakan tempat rekreasi Taman Ria Senayan.

Taman rekreasi tersebut sudah berdiri sejak 1997 dan sangat terkenal di masanya. Sayangnya, pada 2008 Taman Ria Senayan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Jakarta hingga akhirnya dibongkar.