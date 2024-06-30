Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

7 Tanaman Hias Cantik yang Menangkal Radikal Bebas, Apa Saja?

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:11 WIB
7 Tanaman Hias Cantik yang Menangkal Radikal Bebas, Apa Saja?
Tanaman yang bisa menangkal radikal bebas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Kualitas udara di Kota Jakarta kerap dinilai buruk. Pertumbuhan populasi penggunaan transportasi pribadi turut menjadi faktor kualitas udara yang kurang bagus.

Berdasarkan laporan data pemantauan Air Quality Indeks (AQI) kualitas udara yang rendah di Jakarta sebagian besar dipengaruhi dari transportasi. Zat polutan yang sering terpapar ke tubuh kita tergolong berbahaya, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan. Zat berbahaya tersebut berasal dari asap pembuangan limbah dari pabrik, asap kendaraan, asap pembakaran dan sebagainya.

Namun, bagi warganet yang ingin mencoba mengurangi paparan polutan dapat mencoba memelihara tanaman hias yang bisa menangkal radikal bebas.

Melansir dari Instagram Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berikut 7 tanaman hias cantik yang menangkal radikal bebas yang dirangkum Okezone, Minggu (30/6/2024):

1. Lidah Buaya

Tanaman hias satu ini dipercaya dapat menyerap karbondioksida. Selain itu juga memperbaiki kualitas tidur sehingga kita dapat tidur lebih nyenyak apabila diletakkan di dalam kamar. Sukulen yang terkandung di dalam lidah buaya mampu menyerap zat negatif lainnya seperti benzena dan formaldehida.

2. Bunga Krisan

Di masa mekarnya, tanaman hias bunga krisan mampu membersihkan udara dari polutan, seperti benzena, xylene, formaldehida dan amoniak. Namun, bunga krisan diketahui kurang ramah apabila terkena hewan peliharaan.

Halaman:
1 2
