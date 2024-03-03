Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bisnis Nursery Tanaman Hias Bisa Raup Cuan Banyak

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |21:41 WIB
Bisnis Nursery Tanaman Hias Bisa Raup Cuan Banyak
Tanaman Hias (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bisnis nursery tanaman hias menjadi salah satu sektor pertanian yang banyak diminati semenjak pandemi Covid-19. Bisnis ini banyak diminati kaum Milenial.

Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, banyak kaum milenial yang mulai memanfaatkan momentum tersebut untuk membuka lahan bisnis baru. Bisnis nursery kemudian menjadi salah satu pilihannya.

“SobaTani, Nursery tanaman hias menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan bagi kaum milenial,” tulis laman resmi Instagram Kementerian Pertanian, dikutip Minggu (3/3/2024).

Nursery sendiri berasal dari istilah serapan bahasa Inggris yang sering digunakan untuk menggambarkan tempat pembibitan atau pembesaran, umumnya dikenal dengan penjual bunga.

Pembibitan nursery tanaman hias menjadi alternatif kegiatan pertanian di perkotaan. Bisnis nursery ada berbagai macam. Konsep yang biasa digunakan adalah konserp bisnis ke bisnis (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C).

Halaman:
1 2
