HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisnis Logistik Jadi Bisnis yang Minim Kompetitor di Indonesia

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:06 WIB
Bisnis Logistik Jadi Bisnis yang Minim Kompetitor di Indonesia
Besarnya bisnis logistik di RI (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bisnis logistik menjadi bisnis yang minim kompetitor. Pasalnya, saat ini hanya ada beberapa perusahaan logistik saja yang berkembang di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Komisaris Utama Lion Parcel Rusdi Kirana menyebutkan bahwa mungkin ada beberapa perusahaan logistik yang tumbuh beberapa tahun ke belakang. Namun, tidak semuanya mampu berkembang dan bertahan.

Dia juga menjelaskan, salah satu penyebab Lion Parcel berkembang adalah karena bekerja sama dengan airline. Namun, saat ini sudah ada rencana untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada perusahaan induk, yakni PT Lion Group.

"Banyak perusahaan logistik yang tumbuh beberapa tahun yang lalu. Namun kita bisa bertahan karena lion parcel bekerja sama dengan yang namanya airline. Pelan-pelan tidak boleh bergantung pada perusahaan induk, yakni lion group," ucap Rusdi, dalam Konferensi Pers Peresmian Megahub Lion Parcel, Kamis (29/2/2024).

Kemudian, Rusdi juga menjelaskan bahwa untuk menjadi perusahaan logistik yang berkembang, perlu adanya efisiensi dari berbagai hal, salah satunya adalah biaya atau cost. Kendati demikian, hal tersebut masih bisa, mengingat bisnis logistik tidak memiliki banyak kompetitor.

Telusuri berita finance lainnya
