RI Negara Kepulauan, Segini Besarnya Peluang Bisnis Logistik

JAKARTA - Bisnis logistik merupakan salah satu bisnis pengiriman barang dan jasa dari satu titik ke titik lain. Saat ini bisnis tersebut dianggap sebagai solusi untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Komisaris Utama Lion Parcel Rusdi Kirana menyampaikan, salah satu bisnis yang menguntungkan di Indonesia adalah logistik. Mengingat, negara Indonesia sendiri merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai pulau dari Sabang hingga Merauke.

"Dulu diketahui bahwa bisnis logistik adalah bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan daerah kepulauan. Dengan bertumbuhnya perusahaan logistik, dapat mengurangi biaya logistik sehingga bisa kompetitif harganya," kata Rusdi dalam Konferensi Pers Peresmian Megahub Lion Parcel, di Neglasari, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Namun, lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya perlu meningkatkan berbagai hal untuk bisa menjadi perusahaan logistik yang berkembang. Salah satu hal tersebut adalah perlunya infrastruktur dan kedisiplinan yang memadai.

"Diperlukan infrastruktur yang memadai, kedisiplinan tinggi, sehingga para konsumen dapat percaya bahwa barang yang dikirim dapat sampai dengan baik.