Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Negara Kepulauan, Segini Besarnya Peluang Bisnis Logistik

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:53 WIB
RI Negara Kepulauan, Segini Besarnya Peluang Bisnis Logistik
Besarnya bisnis logistik di RI (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Bisnis logistik merupakan salah satu bisnis pengiriman barang dan jasa dari satu titik ke titik lain. Saat ini bisnis tersebut dianggap sebagai solusi untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Komisaris Utama Lion Parcel Rusdi Kirana menyampaikan, salah satu bisnis yang menguntungkan di Indonesia adalah logistik. Mengingat, negara Indonesia sendiri merupakan negara yang luas dan terdiri dari berbagai pulau dari Sabang hingga Merauke.

"Dulu diketahui bahwa bisnis logistik adalah bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia yang merupakan daerah kepulauan. Dengan bertumbuhnya perusahaan logistik, dapat mengurangi biaya logistik sehingga bisa kompetitif harganya," kata Rusdi dalam Konferensi Pers Peresmian Megahub Lion Parcel, di Neglasari, Tangerang, Kamis (29/2/2024).

Namun, lebih lanjut dia menjelaskan, pihaknya perlu meningkatkan berbagai hal untuk bisa menjadi perusahaan logistik yang berkembang. Salah satu hal tersebut adalah perlunya infrastruktur dan kedisiplinan yang memadai.

"Diperlukan infrastruktur yang memadai, kedisiplinan tinggi, sehingga para konsumen dapat percaya bahwa barang yang dikirim dapat sampai dengan baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906/truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418/gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165584/kai-Tudk_large.jpg
Kereta Api Logistik Angkut 89 Ribu Ekor Hewan hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159412/kai-SXex_large.jpg
Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156847/kapal_asdp-XP1Q_large.jpg
Konektivitas Logistik di RI, Kapal Jarak Jauh Dioptimalkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/320/3145157/hewan_peliharaan-4n72_large.jpg
Tren Baru Logistik, Layanan Pengiriman Hewan Peliharaan Naik 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement