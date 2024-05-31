Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kisah Pemilik Taman Safari Indonesia Bogor

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |04:08 WIB
Kisah Pemilik Taman Safari Indonesia Bogor
Kisah pemilik taman safari indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTATaman Safari Indonesia Bogor (TSI Bogor) merupakan wisata kebun binatang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Cibeureum, Kec. Cisarua, Kabupaten Bogor.

TSI Bogor resmi berdiri pada tahun 1981, sekaligus dinobatkan sebagai kebun binatang terbesar di ASEAN dengan 50.000 pohon dan 7.500 satwa,

Kebun binatang tersebut sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan selalu menjadi opsi utama di tiap waktu liburan tiba.

Namun tidak jarang masyarakat ingin mengetahui siapa pemilik dari kebun binatang yang besar dan populer di Indonesia. Tidak hanya itu, masyarakat juga terbenak bagaimana TSI Bogor terbentuk.

Pemilik TSI Bogor dikenal bernama Jansen Manansang. Pria kelahiran Jakarta pada tahun 1942 tersebut mewarisi TSI Bogor dari sang Ayah, Hadi Manansang yang merupakan Kepala Sirkus Oriental Indonesia tahun 1979.

Awal mula dari terbentuknya TSI Bogor adalah Hadi merupakan salah satu pemain akrobat keliling dari kelompok sirkus yang bernama Binatang Akrobat. Selain mengikuti Ayahnya bekerja, Jansen dan beberapa saudaranya belajar melatih binatang-binatang sirkus.

Halaman:
1 2
