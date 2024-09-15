Ini Tanaman yang Bisa Tumbuh di Tanah Kurang Subur

JAKARTA — Merawat tanaman memang tidak selalu mudah, apalagi jika harus menghadapi kondisi tanah yang kurang subur. Meskipun telah merawat tanaman dengan teliti, ada faktor-faktor di luar kendali, seperti kualitas tanah.

Namun, itu bukan berarti tanaman tidak bisa tumbuh subur. Dengan memilih tanaman yang tepat, penikmat taman tetap bisa menciptakan taman yang indah di atas tanah yang kurang ideal.

Artikel ini akan membahas tanaman yang mampu tumbuh di tanah yang kurang subur, serta memberikan panduan dari para ahli tentang cara mengidentifikasi masalah pada tanah dan bagaimana meningkatkan kesehatannya.

Menurut Cheyan DuVal, seorang penjual di PalmStreet, sebuah platform live shopping untuk tanaman, produk rumah tangga, dan lainnya, tanaman yang menarik penyerbuk biasanya mampu tumbuh dengan baik di tanah yang kurang subur. Beberapa tanaman yang direkomendasikan adalah: Lavender, Hydrangea, Milkweed, dan Bunga Matahari.

BACA JUGA: Bisnis Nursery Tanaman Hias Bisa Raup Cuan Banyak

“Tanaman-tanaman ini sangat tangguh dan dapat beradaptasi dengan kondisi keras. Mereka memiliki sistem akar yang dalam untuk mencari kelembapan atau nutrisi jauh di bawah permukaan tanah,” jelas DuVal dilansir dari Real Simple, Minggu (15/9/2024).

Selain itu, tanaman lain yang juga bisa tumbuh di tanah kurang subur termasuk Bee Balm, Butterfly Weed, African Daisy, Common Yarrow, Daylily, dan Sender Mountain Mint.

Jika tidak tertarik dengan tanaman-tanaman ini, sebaiknya penikmat taman memeriksa spesies tanaman asli yang sesuai dengan lokasi dan zona iklim setempat. Jika ragu, bisa berkonsultasi dengan petugas di pusat kebun atau pembibitan setempat untuk mendapatkan saran yang tepat.