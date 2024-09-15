Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini Tanaman yang Bisa Tumbuh di Tanah Kurang Subur

Muhammad Rizky , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |20:01 WIB
Ini Tanaman yang Bisa Tumbuh di Tanah Kurang Subur
Tanaman yang bisa tumbuh di tanah kurang subur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Merawat tanaman memang tidak selalu mudah, apalagi jika harus menghadapi kondisi tanah yang kurang subur. Meskipun telah merawat tanaman dengan teliti, ada faktor-faktor di luar kendali, seperti kualitas tanah.

Namun, itu bukan berarti tanaman tidak bisa tumbuh subur. Dengan memilih tanaman yang tepat, penikmat taman tetap bisa menciptakan taman yang indah di atas tanah yang kurang ideal.

Artikel ini akan membahas tanaman yang mampu tumbuh di tanah yang kurang subur, serta memberikan panduan dari para ahli tentang cara mengidentifikasi masalah pada tanah dan bagaimana meningkatkan kesehatannya.

Menurut Cheyan DuVal, seorang penjual di PalmStreet, sebuah platform live shopping untuk tanaman, produk rumah tangga, dan lainnya, tanaman yang menarik penyerbuk biasanya mampu tumbuh dengan baik di tanah yang kurang subur. Beberapa tanaman yang direkomendasikan adalah: Lavender, Hydrangea, Milkweed, dan Bunga Matahari.

“Tanaman-tanaman ini sangat tangguh dan dapat beradaptasi dengan kondisi keras. Mereka memiliki sistem akar yang dalam untuk mencari kelembapan atau nutrisi jauh di bawah permukaan tanah,” jelas DuVal dilansir dari Real Simple, Minggu (15/9/2024).

Selain itu, tanaman lain yang juga bisa tumbuh di tanah kurang subur termasuk Bee Balm, Butterfly Weed, African Daisy, Common Yarrow, Daylily, dan Sender Mountain Mint.

Jika tidak tertarik dengan tanaman-tanaman ini, sebaiknya penikmat taman memeriksa spesies tanaman asli yang sesuai dengan lokasi dan zona iklim setempat. Jika ragu, bisa berkonsultasi dengan petugas di pusat kebun atau pembibitan setempat untuk mendapatkan saran yang tepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/470/3099355/5-tanaman-hias-yang-bisa-serap-polusi-udara-lxoWUySeJ0.jpg
5 Tanaman Hias yang Bisa Serap Polusi Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/470/3057268/4-mikroba-penyubur-tanah-ini-manfaatnya-4p7a5rH9nT.jpg
4 Mikroba Penyubur Tanah, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/470/3026229/7-tanaman-hias-cantik-yang-menangkal-radikal-bebas-apa-saja-4pBvTAdJgC.jpg
7 Tanaman Hias Cantik yang Menangkal Radikal Bebas, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/470/3022520/anti-polutan-tamanan-ini-cocok-ditanam-di-depan-rumah-AsXetPMaSB.jpg
Anti Polutan, Tamanan Ini Cocok Ditanam di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/470/3014158/belajar-menanam-di-rumah-ini-beda-monokultur-dan-polikultur-Kzi2GDZAAi.jpg
Belajar Menanam di Rumah, Ini Beda Monokultur dan Polikultur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/320/3015262/kisah-pemilik-taman-safari-indonesia-bogor-CXMxQqvN9c.jpg
Kisah Pemilik Taman Safari Indonesia Bogor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement