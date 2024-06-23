Anti Polutan, Tamanan Ini Cocok Ditanam di Depan Rumah

JAKARTA - Tinggal di perkotaan pasti mengalami atau bahkan sering terganggu dengan polusi udara. Zat berbahaya tersebut berasal dari asap-asap kendaraan bermotor, asap pembuangan limbah dari pabrik, asap pembakaran, dsb.

Namun ternyata ada beberapa tanaman yang ternyata mampu menangkal polusi udara. Apa saja tanamannya?

Berikut beberapa tanaman penangkal polusi dikutip dari instagram Kementerian Pertanian, Minggu (23/6/2024).

1. Lidah Mertua

Tanaman yang mirip dengan lidah buaya ini mampu menyerap karbondioksida dan melepaskan oksigen pada malam hari. Lidah mertua juga menyerap polutan lain seperti CO2, benzene, formaldehida, xylene, trikloroetilena dan toluene yang merupakan polusi penyebab kanker.

2. Palem Bambu

Tanaman hias ini masuk ke dalam arecaceae atau pinang-pinangan. Tanaman ini mampu menghilangkan zat polutan seperti benzena, karbon monoksida, xylene, formaldehyde, dan lainnya.

3. Lidah Buaya

Lidah buaya dipercaya dapat membuat tidur lebih nyenyak ketika diletakan di dalam kamar. Selain menyerap karbon dioksida, sukulen pada lidah buaya juga mampu menyerap zat seperti formaldehida dan benzena.