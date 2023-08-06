Advertisement
MARKET UPDATE

10 UMKM Ditargetkan IPO Tahun Ini

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |16:50 WIB
10 UMKM Ditargetkan IPO Tahun Ini
UMKM IPO (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menargetkan 10 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat melantai di bursa efek pada tahun 2023.

Adapun untuk mewujudkan target tersebut, Teten mengatakan pihaknya akan turun langsung mengajak UMKM untuk segera IPO.

"Target kita dengan bursa efek akan jemput bola. Target kita 10 (UMKM) tahun ini. Oleh karena itu kita dengan BEI bikin inkubatornya. kita akan coba jemput bola lalu inkubasi," kataTeten saat ditemui di French Market Emerald, Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu (6/8/20223).

Teten mengatakan bahwa kriteria UMKM yang dapat melantai di bursa saham ialah UMKM yang memiliki nilai aset Rp50 miliar.

"Pokoknya yang punya nilai aset Rp50 miliar bisa masuk papan akselerasi," katanya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
