Kata Ahok Soal Gaji Rp8,3 Miliar per Bulan

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:15 WIB
Kata Ahok Soal Gaji Rp8,3 Miliar per Bulan
Kata Ahok Soal Gaji Rp8,3 Miliar. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut telah punya gaji mencapai Rp8,3 Miliar per Bulan.

Ternyata Ahok menyampaikan bahwa kabar yang beredar tersebut tidak benar.

Meski demikian Ahok berharap suatu saat hal tersebut bisa benar-benar terjadi. Hal ini di konfirmasi oleh MNC Portal Indonesia (MPI).

Saya berdoa semoga suatu hari jadi kenyataan," kata Ahok kepada MPI, pada Jumat 4 Agustus 2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, gaji yang ia terima hanya sekitar Rp170 juta per bulan sedangkan bonus yang didapatkan hanya 45% dari bonus direktur utama (dirut).

