Pertamina Pastikan Komitmen Keberlanjutan pada Sustainability Champions

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |09:41 WIB
Pertamina (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan komitmennya untuk memperkuat budaya keberlanjutan melalui langkah nyata Perwira Pertamina di bidang pelestarian lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social, governance/ESG) lewat Sustainability Champions.

“Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan berupaya membangun legacy untuk masa depan generasi mendatang,” ujar Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dalam acara Sustainability Champions di Jakarta dikutip, Jumat (17/4/2026).

Komitmen Pertamina tersebut diwujudkan melalui Strategi Pertumbuhan Ganda (Dual Growth Strategy) yakni memaksimalkan bisnis eksisting (legacy) dan membangun bisnis rendah karbon.

Upaya tersebut di antaranya pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yakni bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan. Inovasi Pertamina berperan aktif dalam penurunan emisi, sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat.

Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina (Persero)  Wenny Ipmawan mengungkapkan, Pertamina memiliki 10 Fokus Keberlanjutan, mulai dari aspek environmental, social, governance.

”Bagaimanapun, Pertamina terus membudayakan aspek sustainability ke depan. Para Perwira yang menjadi jawara (champion) keberlanjutan ini akan menjadi agen-agen perubahan Pertamina, sebagai Perwira yang bisa menularkan sustainability ke dalam dan keluar Pertamina, sehingga dapat menjadi terus membudaya,” ujar Wenny.

Arya menambahkan, langkah nyata Perwira Pertamina juga menjadi role model untuk bijak menggunakan energi, terlebih pada dinamika geopolitik global saat ini.

 

