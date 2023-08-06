5 Cara Mudah Menghemat Uang Rp500 Ribu dalam Sebulan

JAKARTA – 5 cara mudah menghemat uang Rp500 ribu dalam sebulan. Meskipun banyak yang menganggap uang Rp500 ribu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba cara menghemat ini.

Masih ada sejumlah orang yang mempunyai penghasilan terbilang kecil. Oleh sebab itu, tidak jarang seseorang mengalami kendala dalam mengatur keuangan.

Lantas, apa saja lima cara mudah menghemat uang Rp500 ribu dalam sebulan?

Dilansir Okezone dari berbagai sumber, Selasa (1/9/2023), berikut lima cara mudah menghemat uang Rp500 ribu dalam sebulan: