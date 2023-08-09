Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tumbuh 5,17% Jadi Prestasi Besar

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:12 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 5,17% Jadi Prestasi Besar
Pertumbuhan ekonomi RI (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% pada kuartal II 2023. BPS melaporkan bahwa PDB Indonesia di triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB). Sementara itu, PDB RI atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp3.075,7 triliun.

Di tengah melambatnya perekonomian global dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar 5,17% dan 5,11%. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menilai pertumbuhan ekonomi ini merupakan prestasi besar bagi RI.

“Pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi dibandingkan negara-negara lain, ini prestasi besar,” kata Angela, Rabu (9/8/2023).

Berdasarkan catatan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 4,1%, 0,6%, 2,6%, dan 0,9% (yoy) pada periode yang sama.

Dari sisi pengeluaran, kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tumbuh sebesar 5,23% (yoy). Daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang terus menurun. Berbagai kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian THR dan gaji ke-13 serta Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta kebijakan masa libur lebaran yang lebih panjang mampu mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

