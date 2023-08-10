Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol di Ibu Kota Nusantara Bisa Didarati Pesawat

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:02 WIB
Tol di Ibu Kota Nusantara Bisa Didarati Pesawat
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan bahwa Jalan Tol Akses IKN Nusantara Seksi 6A dalam keadaan tertentu dapat difungsikan sebagai landasan pacu atau runway pesawat.

"Jalan tol tersebut yang dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai runway pesawat," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Rabu, 9 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Danis mengatakan, Kementerian PUPR siap merancang Jalan Tol Akses IKN Seksi 6A dan 6B selain berfungsi jalan tol biasa, juga didesain sebagai runway pesawat dengan panjangnya sekitar 3 km dengan kontur jalan lurus sebagaimana runway pesawat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180585/jalan_tol-SUrc_large.jpg
Tarif Tol Cipularang Belum Naik, Ternyata Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180568/jalan_tol-uqvR_large.jpg
Diskon Tarif Tol saat Nataru Masih Alot, Menteri PU: Menggerus Keuntungan BUJT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172258/gerbang_jalan_tol_ditutup-QZVL_large.jpg
Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Ditutup Sampai Besok, Berikut Daftarnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170066/jalan_tb_simatupang-4GFM_large.jpg
Atasi Macet TB Simatupang, Kemenhub Bakal Batasi Kendaran Masuk Jakarta?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement