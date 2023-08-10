Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini 5 Keluarga Terkaya Dunia

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:13 WIB
Ternyata Ini 5 Keluarga Terkaya Dunia
Orang kaya dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 keluarga terkaya dunia yang harta kekayaannya bisa beli satu isi bumi menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan, orang terkaya ini memiliki bisnis yang mampu menghasilkan banyak kekayaan..

Mereka mempunyai bisnis batu bara, perbankan, rokok hingga petrokimia. Bahkan, bisnis lima orang terkaya ini cukup mendominasi di Indonesia.

Ternyata ada 5 orang terkaya di Indonesia yang mampu bisa membeli satu bumi.

1. Keluarga Mars

Mars merupakan keluarga multi generasi yang telah menjalankan bisnis cemilan dan permen. Produknya tersebar secara global dan sangat populer. Diperkirakan kekayaan keluarga Mars ini mencapai USD142 miliar.

2. Rockefeller

Keluarga Rockefeller menjadi keluarga lain yang berpengaruh di Amerika Serikat dan dunia. Perusahaan minyak keluarga ini, Standard Oil, pernah menguasai 90 persen kilang minyak di negara itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement