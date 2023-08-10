Ternyata Ini 5 Keluarga Terkaya Dunia

JAKARTA - 5 keluarga terkaya dunia yang harta kekayaannya bisa beli satu isi bumi menarik untuk dikulik. Hal ini dikarenakan, orang terkaya ini memiliki bisnis yang mampu menghasilkan banyak kekayaan..

Mereka mempunyai bisnis batu bara, perbankan, rokok hingga petrokimia. Bahkan, bisnis lima orang terkaya ini cukup mendominasi di Indonesia.

Ternyata ada 5 orang terkaya di Indonesia yang mampu bisa membeli satu bumi.

1. Keluarga Mars

Mars merupakan keluarga multi generasi yang telah menjalankan bisnis cemilan dan permen. Produknya tersebar secara global dan sangat populer. Diperkirakan kekayaan keluarga Mars ini mencapai USD142 miliar.

2. Rockefeller

Keluarga Rockefeller menjadi keluarga lain yang berpengaruh di Amerika Serikat dan dunia. Perusahaan minyak keluarga ini, Standard Oil, pernah menguasai 90 persen kilang minyak di negara itu.