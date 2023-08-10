Advertisement
PROPERTY

IKN Nusantara Jadi Proyek Terbesar di Dunia

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |04:02 WIB
IKN Nusantara Jadi Proyek Terbesar di Dunia
IKN Nusantara. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, merupakan proyek terbesar yang ada di dunia saat ini.

"Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Jokowi saat menghadiri Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Rabu, 9 Agustus 2023.

Jokowi menuturkan Pemerintah Indonesia berani membuka sentra-sentra ekonomi baru dengan membangun IKN di Pulau Kalimantan.

Dia mengungkapkan bahwa sementara ini terdapat 34.000 hektare lahan di IKN yang sudah bisa dibeli.

Halaman:
1 2
