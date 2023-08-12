Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung Rp250.000, Mahal atau Murah?

JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengatakan bahwa tarif kereta cepat Jakarta - Bandung untuk operasi sebesar Rp250 ribu.

"Pada awal pengoperasian, kami ada tarif yang menarik Rp250.000. Ini sedang kami ajukan ke Kementerian Perhubungan," kata Direktur Utama (Dirut) KCIC Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dwiyana menjelaskan, dengan harga tiket Rp250 ribu artinya tarif kereta cepat hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan yang dioperasikan PT KAI yang menurutnya saat ini harga tiketnya Rp200.000 - Rp250.000.

"Saat ini Argo Parahyangan telah ditarif pada hari biasa Rp200.000 dan ketika akhir pekan atau high season di Rp250.000, artinya tarif kereta api cepat hampir sama dengan tarif kereta api eksisting," jelasnya.

Selain itu, akan ada perubahan gaya kehidupan masyarakat di dua kota yakni Bandung dan Jakarta di mana dulu antarkota, akan berubah seperti tanpa jarak.

"Ini akan mengubah peradaban. Jakarta-Bandung akan berubah menjadi commuter. Namun memang kereta cepat ini untuk segmen-segmen tertentu karena mereka yang membutuhkan kecepatan dan kenyamanan," ucap Dwiyana.