INSPIRASI BISNIS

Kenapa Starbucks Tidak Laku di Vietnam Dibanding Indonesia?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:53 WIB
Kenapa Starbucks Tidak Laku di Vietnam Dibanding Indonesia?
Kopi Starbucks Tidak Laku di Vietnam (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Kenapa Starbucks tidak lagi di Vietnam dibanding Indonesia menarik untuk diulas. Berdasarkan laman resmi Starbuck, gerai kopi ini memiliki sebanyak 326 cabang di seluru penjuru Indonesia. 

umlah tersebut rupanya cukup berbanding terbalik dengan Vietnam. Pasalnya, di negara tersebut Starbuck hanya memiliki sekitar 92 gerai saja. Hal ini disebut-sebut karena Starbuck di Vietnam tidak laku.

Lantas, kenapa Starbuck tidak laku di Vietnam dibanding Indonesia?

Melansir dari laman Vietnam Investment Review (VIN), kehadiran Starbuck di Vietnam rupanya tak begitu diterima oleh pecinta kopi negara tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya harganya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kopi buatan kafe lokal.

Sean T Ngo seorang CO VF Franchise Consulting mengatakan mahalnya kopi Starbuck bisa terjadi karena Vietnam memberlakukan bea masuk yang sangat tinggi untuk mengimpor biji kopi. Pasalnya, Vietnam menjadi negara pengekspor kopi terbesar ke dua di dunia.

Halaman:
1 2 3
