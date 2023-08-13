Advertisement
HOME FINANCE

Apresiasi Nasabah Istimewa, CIMB Niaga Hadirkan Wealth Xpo di Bali

Jack Newa , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |13:30 WIB
Apresiasi Nasabah Istimewa, CIMB Niaga Hadirkan Wealth Xpo di Bali
Wealth Xpo yang diadakan CIMB Niaga menjadi wadah untuk memberikan pemahaman nasabah tentang perekonomian dan tren investasi terkini. (Foto: dok CIMB Niaga)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali menyelenggarakan salah satu signature event Wealth Xpo. Event ini merupakan wujud apresiasi kepada nasabah istimewa, yaitu CIMB Preferred dan CIMB Private Banking.

Event yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis 10 Agustus 2023, mengusung tema The Resilience of Indonesia's Economy in The Political Year 2024. Wealth Xpo di Bali merupakan event kedua yang digelar setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Jakarta pada awal Maret 2023.

Sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia, CIMB Niaga mendukung program pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi warga Bali melalui penguatan pengelolaan keuangan, proteksi, dan investasi yang dinamis.

Salah satu bentuk dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional, CIMB Niaga meningkatkan layanan manajemen kekayaan termasuk mengadakan Wealth Xpo sebagai wadah untuk memberikan pemahaman nasabah tentang perekonomian dan tren investasi terkini, apalagi menjelang Pemilihan Umum 2024.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengatakan, ajang pemilu bukan menjadi halangan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, pemilu itu efektif membangkitkan gairah pada sektor ekonomi dalam pergerakan pertumbuhan dana maupun kredit.

Pasca pandemi tren masyarakat untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan juga semakin berkembang. "Wealth Xpo menjadi wadah dalam memberikan pemahaman dan wawasan kepada nasabah, perihal tren investasi kekinian. Terlebih di tengah volatilitas kondisi perekonomian global dan domestik," kata Noviady Wahyudi.

Halaman:
1 2 3
