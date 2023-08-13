5 Fakta Indonesia Arena Diresmikan Jokowi, Segini Kapasitas dan Anggarannya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stadion Indonesia Arena di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

"Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang Hari ini saya resmikan Indonesia Arena dikawasan Gelora Bung Karno Senayan DKI Jakarta," kata Jokowi, Senin, 7 Agustus 2023.

Berikut fakta tentang Indonesia Arena diresmikan yang dirangkum Okezone, Minggu (13/8/2023):

1. Kapasitas

Jokowi menjelaskan bahwa Stadion Arena tersebut memiliki kapasitas untuk menampung 16 ribu penonton.

2. Biaya Pembangunan Indonesia Arena

Biaya yang dianggarkan untuk pembangunan stadion tersebut yakni Rp640 miliar.

"Hari ini kita telah memiliki yang namanya Indonesia Arena. Sebuah stadion dengan kapasitas 16 ribu penonton kurang lebih. Dibangun dengan biaya Rp640 miliar. Pembangunan ini selama 18 bulan sangat cepat sekali," kata Jokowi.