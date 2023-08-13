Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Formasi yang Dibuka CPNS 2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:05 WIB
Segini Formasi yang Dibuka CPNS 2023
Formasi CPNS 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 dibuka pada September mendatang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan ada 572.496 formasi CPNS yang dibuka tahun ini.

 BACA JUGA:

Formasi tersebut dibuka di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Kemudian di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

 BACA JUGA:

Jumlah formasi telah ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023. Rapat Koordinasi Pengadaan ASN 2023 dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Terutama pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan.

Halaman:
1 2
