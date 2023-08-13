Punya Uang Kertas Rp75.000 dengan Ciri-Ciri Ini, Auto Kaya Mendadak

JAKARTA – Masyarakat apabila punya uang kertas pecahan Rp75.000 bisa dijual dengan harga Rp40 juta. Jika punya ciri-ciri tertentu.

Seorang pakar sortasi uang Zein menyatakan, dia akan memberi uang Rp40 juta bagi yang memiliki uang kertas Rp75.000.

"Saya mau informasikan tentang uang UPK yang nilai harganya mencapat Rp40 juta. Uang ini banyak diburu para kolektor. Kenapa uang ini bisa sangat mahal? Sampai bisa diburu kolektor? karena uang ini memiliki nomor seri yang bagus," ujar Zein yang dikutip Okezone.com dari video yang dibagikan di kanal YouTube Info Uang, Minggu (13/8/2022).

Zein menjelaskan, kalau nomor seri yang bagus itu memiliki ciri-ciri huruf dan angkanya kembar.

"Nomer seri lainnya (AAA111111-AAA999999)," tulis Zein dalam kolom deskripsi videonya.