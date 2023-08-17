Dapat Sepeda dari Presiden Jokowi, Sri Mulyani: Kalau Sebutin Jenis-Jenis Ikan Saya Juga Bisa Pak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Dapat Sepeda dari Presiden Jokowi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengucapkan rasa bahagianya usai mendapat sepeda dari Presiden Joko Widodo pada upacara kemerdekaan Indonesia ke-78 di Istana Merdeka Jakarta.

“Dapat hadiah sepeda. Terima kasih Pak Presiden @Jokowi,” ujarnya dalam Instagram resminya, Kamis (17/8/2023).

“Saya diberi penghargaan busana terbaik. Tapi kalau diminta sebutin nama-nama jenis ikan saya juga bisa jawab sih, Pak,” tambahnya.

Sri menyebutkan bahwa dirinya tidak sia-sia berdandan spesial, demi memperingati hari yang juga sangat sakral Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia.