Rayakan HUT ke-78 RI, Mentan SYL: Pentingnya Sektor Pertanian dalam Kemerdekaan Indonesia

JAKARTA - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengharapkan semangat Hari Kemerdekaan dapat terus membakar semangat pekerja di sektor pertanian untuk terus berjuang menjaga kedaulatan Indonesia. Sebab pertanian adalah salah satu faktor utama pendukung kemandirian sebuah bangsa.

"Kalau Kementerian Pertanian paling semarak dalam merayakan hari kemerdekaan itu ada alasannya, Saudara-saudara. Itu karena kemerdekaan tidak bisa hadir tanpa pertanian. Betul?" kata Mentan SYL dalam Acara Semarak Kemerdekaan di Kantor Pusat Kementan (18/8/2023).

Sepanjang masa pandemi Covid-19 yang membuat berbagai sektor mendapatkan pertumbuhan negatif, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahan sektor pertanian berhasil tumbuh 1,75 persen dibandingkan tahun 2019.

Sampai saat inipun, sektor pertanian masih memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekontomi Indonesia Menurut data BPS pada tanggal 7 Agustus 2023, sektor pertanian menyumbang 13,35 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II tahun 2023.

"Kalau ingin membuat bangsa ini bersoal, buat pertaniannya bersoal. Kau bisa apa tanpa makan? Dan pertanian sudah membuktikan tiga tahun terakhir ini bantalan ekonomi Indonesia bisa seperti ini karena pertanian," ucap Mentan.