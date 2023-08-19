5 Fakta Kualitas Udara Buruk Disorot Presiden Jokowi, Apa Penyebabnya?

Presiden Jokowi soroti polusi udara di Jabodetabek. (Foto: Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sangat buruk.

Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Berikut fakta tentang kualitas udara Jabodetabek yang dirangkum Okezone, Sabtu, (19/08/2023):

1. Indeks Kualitas Udara DKI Jakarta Tidak Sehat

Jokowi mengatakan pada tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan 12 Solusi Atasi Polusi Udara

"Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk,” kata Jokowi dalam Rapat Terbatas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

2. Jokowi Dorong Kerja dari Rumah

Presiden Jokowi mendorong pelaksanaan Work From Home (WFH) hingga rekayasa cuaca untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah Jabodetabek.

BACA JUGA: Heru Budi dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Penanganan Polusi Udara di Jakarta

Dalam jangka pendek, Jokowi memerintahkan secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik.

"Dan jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya tidak tahu kesepakatan di ratas ini apakah 75- 25 atau angka yang lain," kata Jokowi.

Dalam jangka menengah, Jokowi meminta untuk konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan beralih ke transportasi massal.

3. Rekayasa Cuaca

"Kemudian juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6 khususnya di Jabodetabek," kata Jokowi dalam arahannya pada ratas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka.

Jokowi juga memerintahkan untuk memperbanyak ruang terbuka hijau. Jokowi mengakui hal tersebut memerlukan anggaran, dirinya meminta untuk dipersiapkan.