Jembatan Ini Jadi Satu-satunya Akses ke Luar Timika

JAKARTA – Pemerintah terus menerus membangun berbagai infrastruktur di Tanah Papua. Hal ini supaya akses di ujung timur Indonesia semakin lengkap dan memudahkan aktivitas masyarakat.

Salah satu yang dibangun adalah Jembatan Kyura yang berlokasi di Ruas Jalan Nasional Mayon-SP dengan Desa Kapiraya. Jembatan ini pun menjadi penghubung antara Kabupaten Timika dan Ibukota Provinsi Papua Tengah, Nabire.

Dikutip dari Instagram Pupr_binamagra di Jakarta, pembangunan jembatan tersebut telah selesai sejak 2015. Pada tahun ini, pemerintah melakukan pemeliharaan berkala dengan pekerjaan utama pengecatan rangka baja yang sudah mencapai 100%.

Setelah Jembatan Kyura dibangun, banyak dampak positif yang dirasakan. Dampak positif yang paling dirasakan adalah jembatan ini menjadi satu-satunya akses jalan ke luar dari Kota Timika.

Selain itu, Jembatan Kyura menghubungkan masyarakat dari Kabupaten Mimika (Timika) ke Waghete dan Ibukota Provinsi Papua Tengah, Nabire.