HOME FINANCE PROPERTY

Ini Dia Jembatan Rakit Pertama di Indonesia, Bisa Tahan Bobot 2.400 Ton

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |22:02 WIB
Ini Dia Jembatan Rakit Pertama di Indonesia, Bisa Tahan Bobot 2.400 Ton
Jembatan rakit pertama di Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Jembatan Kali Kuto merupakan jembatan pertama di Indonesia yang strukturnya dirakit secara langsung di lokasi. Jembatan tersebut terbentang khusus di jalan Tol Trans Jawa.

Melansir dari Instagram Ditjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga, Sabtu (18/5/2024), jembatan Kali Kuto dirancang tidak hanya memperhatikan segi kekokohan pada strukturnya, tetapi juga memperhatikan nilai artistik dan estetika.

Nilai estetika yang didapatkan adalah pada saat malam hari pengendara dapat menikmati keindahan jembatan Kali Kuto yang dihiasi lampu terang dan memancarkan warna lengkungan merahnya.

Lengkungan merah di atas jembatan tersebut menjadikannya pusat daya tarik bagi pengendara yang melewatinya.

Teknik pembangunan jembatan tersebut menggunakan teknik Lowering System. Teknik tersebut merupakan sistem yang dinilai efektif sebagai pionering jembatan di Indonesia.

