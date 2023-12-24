Advertisement
PROPERTY

4 Fakta Jembatan Otista Bogor dari Macet, Konstruksi hingga Sejarahnya

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |05:09 WIB
4 Fakta Jembatan Otista Bogor dari Macet, Konstruksi hingga Sejarahnya
Jembatan Otista Kota Bogor Diresmikan. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Jokowi telah meresmikan Jembatan Otto Iskandar Dinata (Otista) di kota Bogor, Jawa Barat. Revitalisasi Jembatan Otista ternyata menelan dana hingga mencapai Rp50 miliar.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan jembatan Otto Iskandar Dinata kota Bogor," kata Jokowi dalam sambutannya, Selasa (19/12/2023).

Berikut Okezone merangkum Fakta Terkait Revitalisasi Jembatan Otto Iskandar Dinata (Otista): 

1. Jembatan Otista Problem Macet

Jembatan Otista mengalami masalah kemacetan karena adanya pelebaran dan penyempitan arus lalu lintas pada jembatan tersebut.

"Bahwa jembatan ini, jembatan yang dibangun salah satu menjadi problem di Kota Bogor karena melebar menyempit di jembatan ini. Sehingga jembatan ini dilebarkan dan kalau kita lihat sekarang sudah lebih dari cukup," kata Jokowi.

2. Konstruksi Melengkung Jembatan Otista Tetap Dipertahankan

Hal itu dikatakan Jokowi usai dirinya meninjau langsung kondisi jembatan tersebut. "Tadi saya ke bawah juga melihat apa itu konstruksi lengkung itu tetap tidak dihilangkan,"kata jokowi.

3. Sejarah Jembatan Otista

"Jembatan otista dibangun tahun 1920 dan yang khas saat itu adalah pondasi lengkung yang ada di bawah dilebarkan pada tahun 1970 dan pada tahun 1990 an menjadi arus utama di kota Bogor.

Dan juga sering mengalami kemacetan serta di penuhi oleh pedagang,” kata Bima.

